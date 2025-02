Lost Records: Bloom & Rage wartet auf euch XBU MrHyde am Fr, 21.02.2025, 10:20 Uhr

DON'T NOD freut sich, die Veröffentlichung seines mit Spannung erwarteten narrativen Adventures Lost Records: Bloom & Rage für PC, Xbox X|S und PlayStation 5 bekanntzugeben. Es ist das erste Spiel des Studios DON'T NOD Montréal, das von den ursprünglichen Schöpfern von Life is Strange entwickelt wurde. Tape 2 folgt am 15. April und wird als kostenloses Download-Update erhältlich sein.



Bis zum 4. März erhalten Nutzer von Steam, Xbox sowie PlayStation Plus+-Mitglieder einen Launch-Rabatt von 10 Prozent.



Michel Koch, Creative Director bei DON'T NOD Montréal, zum Start: "In ein neues Land zu ziehen, ein neues Team und ein neues Studio aufzubauen, ein völlig neues Universum zu erschaffen und brandneue Charaktere zum Leben zu erwecken, war keine leichte Aufgabe - vor allem nicht in so unruhigen Zeiten wie der Pandemie. Doch nun sind wir endlich bereit, unser neues Spiel der Welt zu präsentieren und euch die Chance zu geben, unsere Charaktere kennenzulernen und hoffentlich Freude, Nostalgie und Trauer zu teilen. Lost Records: Bloom & Rage ist ein Spiel, in dem es darum geht, seinen eigenen Platz und seine eigene Stimme im Freundeskreis zu finden, Widrigkeiten zu überwinden, erwachsen zu werden und sich selbst zu akzeptieren. Wir hoffen, dass euch dieses Projekt gefällt und ihr euch darauf freut, Swann, Nora, Autumn und Kat kennenzulernen, während ihr Teil von „Bloom & Rage“ werdet und ihren Weg durch den Sommer '95 nacherlebt."

Quelle: DON'T NOD