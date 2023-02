Loop8: Summer of Gods hat einen Releasetermin XBU MrHyde am Mi, 08.02.2023, 17:50 Uhr

Wie Marvelous Europe nun mitteilten, wird Loop8: Summer of Gods am 6. Juni 2023 für Xbox One, PC via Steam, Nintendo Switch und PlayStation 4 digital erscheinen. Neue Spielszenen gibt es im Release Date Announcement Trailer zu sehen.

Quelle: Marvelous Europe