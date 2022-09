Loop8: Summer of Gods für Frühjahr 2023 angekündigt XBU MrHyde am Di, 13.09.2022, 11:15 Uhr

Das Spiel Loop8: Summer of Gods wurde jetzt von Marvelous Europe mit einem Trailer angekündigt. Das Adventure wird im Frühjahr 2023 für Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation und Windows PC via Steam erscheinen. Hier ist der Announcement Trailer für euch:

Quelle: Marvelous Europe