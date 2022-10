Livestream gibt neue Infos zu The Elder Scrolls Online XBU MrHyde am Di, 04.10.2022, 14:15 Uhr

Beim Livestream zum „Vermächtnis der Bretonen“-Herbstevent gab es einen ausführlichen Blick auf die Abenteuer aus der letzten DLC-Spielerweiterung dieses Jahres. Firesong erscheint am 1. November für PC, Steam und Mac sowie am 15. November für Xbox und PlayStation. Die vollständige Streamaufzeichnung vom „Vermächtnis der Bretonen“-Herbstevent gibt es hier.



Für alle, die noch mehr erfahren möchten, gibt es heute am Dienstag, den 4. Oktober um 19 Uhr auf Twitch.tv/Bethesda_DE gemeinsam mit Creative Director Rich Lambert und dem ESO-Stream-Team alle Neuigkeiten aus dem Herbstevent.



ZeniMax Online Studios hat die DLC-Spielerweiterung Firesong enthüllt, die 15 Stunden an Geschichten rund um ein neues Gebiet, die mysteriöse Insel Galen, umfasst. Spieler:innen treffen hier auf neue Charaktere, Widersacher und reichlich politischen Aufruhr. Während sich der Handlungsstrang des Jahres seinem Ende zuneigt, werden sich Spieler:innen ganz neue Sammlungsstücke und Errungenschaften verdienen, darunter eine Herausforderung, alle Tiere der Insel zu streicheln, und neue einzigartige Gegenstandssets vorfinden, die es sonst nirgends in Tamriel gibt.

Quelle: BethesdaSoftworks