Little Nightmares Franchise erreicht 12 Millionen Verkäufe XBU MrHyde am Fr, 05.05.2023, 15:30 Uhr

6 Jahre nach dem Release von LITTLE NIGHTMARES kündigt Bandai Namco Europe an, dass die hauseigene Franchise mehr als 12 Millionen Verkäufe erzielen konnte. Innerhalb der Franchise sind bereits mehrere Spiele erschienen, angefangen mit LITTLE NIGHTMARES, das 2017 von Bandai Namco Europe produziert und von Tarsier Studios entwickelt wurde. Im Spiel schlüpfen Spieler in die Rolle von Six und versuchen, dem Schlund zu entkommen, einer mysteriösen Insel, die von bizarren Gestalten bewohnt wird.



Das Sequel LITTLE NIGHTMARES II, das 2021 erschien, erzählt die Geschichte von Mono, einem kleinen Jungen, der eine Papiertüte als Maske trägt und auf das Mädchen im gelben Regenmantel trifft. Die Begegnung führt dazu, dass die beiden gemeinsam verschiedene Orte der Fahlen Stadt erkunden, ein Ort, der durch die summende Übertragung eines fernen Turms verzerrt wird.



Zusätzlich dazu wurde 2019 VERY LITTLE NIGHTMARES veröffentlicht, ein Mobile-Spiel, entwickelt von Alike Studio, in dem Spieler versuchen, dem Nest zu entkommen und dabei mehr über Six Herkunft erfahren.





„Die Franchise Little Nightmares ist seit der ersten Episode, die heute vor 6 Jahren veröffentlicht wurde, stark gewachsen und konnte viele Erfolge erzielen“, sagt Arnaud Muller, CEO von Bandai Namco Europe. „Wir sind stolz darauf, dass es die Teams bei Bandai Namco Europe zusammen mit Tarsier Studios, Engine Software und Supermassive Games geschafft haben, tolle Spiele zu produzieren und die Franchise gleichzeitig auch auf andere Medien zu bringen.“



„Zu sehen, dass die Community über die Jahre hinweg weiter wächst, ist ein Segen“, ergänzt Lucas Roussel, Publishing Director und Executive Producer von LITTLE NIGHTMARES bei Bandai Namco Europe. „Als wir mit LITTLE NIGHTMARES begonnen haben, wussten wir schon, dass wir hier an etwas sehr Besonderem arbeiten. Und dennoch sind wir täglich von der Bindung der Fans an das Franchise begeistert. Wir können ihnen nicht genug für ihre Hingabe danken und werden auch weiterhin daran arbeiten, die Franchise weiterzuentwickeln.“

Quelle: BandaiNamco