Little Nightmares 2 verkauft sich exzellent Mo, 15.03.2021, 14:00 Uhr

In nur einem Monat wurde das neue Spiel Little Nightmares II bereits mehr als eine Millionen Mal verkauft. Damit ist es der erste von BANDAI NAMCO Entertainment Europe entwickelte Titel, dem dies in diesem Zeitraum gelungen ist. Dies bedeutet auch, dass das Little-Nightmares-Franchise nun mehr als fünf Millionen SpielerInnen erreicht hat - ein sehr wichtiger Meilenstein für dieses westlich geführte Franchise.

Quelle: BANDAI NAMCO Entertainment