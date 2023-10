Like a Dragon: Infinite Wealth erscheint im Januar XBU MrHyde am Mi, 04.10.2023, 12:00 Uhr

Mittlerweile ist der Erscheinungstermim für Like a Dragon: Infinite Wealth bekannt. Der Titel erscheint am 26. Januar 2024 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC. Vorbestellungen für physische und alle digitalen Editionen von Like a Dragon: Infinite Wealth sind ab sofort möglich. Mehr zum Gameplay und zur Story gibt es in den folgenden Videos.

Quelle: SEGA