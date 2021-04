Let the good times grow – Landwirtschafts-Simulator 22 angekündigt XBU FloNÄ am Fr, 23.04.2021, 08:23 Uhr

Der ultimative Millionen-Bestseller unter den Farming-Simulatoren ist auf gutem Boden kultiviert und kehrt noch in diesem Jahr zurück. Der Landwirtschafts-Simulator 22 erscheint im 4. Quartal 2021 auch für die Xbox Series X|S und die Xbox One. Erstmals veröffentlicht das Schweizer Unternehmen das Spiel als Entwickler und Publisher selbst. Damit legt das international ausgerichtete Studio die qualitative Messlatte durch volle Selbstbestimmung noch höher. Für die Distribution des Titels in Deutschland zeichnet erneut der langjährige Partner astragon Entertainment verantwortlich.

Erneut macht die familienfreundliche Spielereihe einen großen Schritt nach vorn. Neue Features und Verbesserungen inklusive, erlaubt der Landwirtschafts-Simulator 22 allen angehenden Landwirten auf kreative Weise einen eigenen Hof zu erschaffen – unabhängig vom Alter oder ihres echten Berufs. Wahlweise allein oder mit einer Gruppe aus bis zu acht Spielern auf Konsolen und 16 auf PC, Mac und Stadia.

Neue Fruchtsorten, neue Maps, neue Maschinen und neue Marken sind nur der Anfang. Darüber hinaus wird Schnee erwartet: Spieler sollten sich auf den Einbruch der vier Jahreszeiten einstellen. Genauso wie auf weitere Features, die GIANTS Software in Kürze enthüllt. Ein CGI-Teaser-Trailer stimmt auf das neue Spiel ein.

Mehr Spieltiefe in der simulierten Landwirtschaft

Landwirtschafts-Simulator 22 bietet dank einer Vielzahl von Neuerungen mehr Tiefe und spielerische Freiheit als je zuvor. Zwei neue Maps sowie eine aktualisierte Version der alpinen Erlengrat-Karte bieten viel Platz für unterschiedliche landwirtschaftliche Betriebe.

Mehr als 400 Maschinen und Geräte von über 100 realen landwirtschaftlichen Herstellern, inklusive neuer Kategorien, sorgen für eine verbesserte und umso realistischere Simulation. Aber auch neue Spieler werden spielend einfach in die Welt des Ackerbaus, der Viehzucht und Forstwirtschaft eintauchen.

“Wir wachsen mit unseren Spielen weiter”, kommentiert GIANTS Software CEO Christian Ammann die Ankündigung, “und das Ergebnis unserer Ambitionen wird ein Meilenstein in der Geschichte der Spielereihe und unseres Unternehmens, das sich zu einem selbstbestimmten Publisher mit vollständiger Kontrolle über das Produkt entwickelt hat.”

Immersive Farming-Welten dank Technik-Upgrade

Basierend auf der GIANTS Engine 9, profitiert der Landwirtschafts-Simulator 22 von einer Reihe technischer Verbesserungen wie realistischerer K.I. und einer lebhafteren Spielwelt. Dadurch tauchen die Spieler umso tiefer in die virtuelle Landwirtschaft ein. Eine dieser Verbesserungen ist beispielsweise der realistischere Motoren-Sound von Traktoren dank akustisch nachvollziehbarer Gangschaltung und stufenweisem Widerhall.

Bessere Performance auf allen Plattformen: Durch DirectX 12-Unterstützung auf Windows-Systemen, Texture Streaming, Multi-Threading Optimization, Occlusion Culling und Temporal Anti-Aliasing erfährt der Landwirtschafts-Simulator 22 einen Performance-Boost. Dies legt das Fundament für noch komplexere Mods und umso mehr Inhalte.

Quelle: Giants Software