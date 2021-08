Let's Play! Wir schauen wieder in Session rein! XBU Philippe am Fr, 06.08.2021, 10:00 Uhr

Session ist eine Skateboard-Simulation, die schon länger in Entwicklung ist, als Kickstarter begann und mittlerweile als Xbox Game Preview zu bekommen ist. Es gab immer wieder Updates und wir haben nach langer Zeit wieder einmal in das Spiel hineingeschaut. Seht euch unser neustes Let's Play an und macht euch selbst einen Eindruck. Findet ihr die neuen Updates gut? Was sagt ihr generell zum Gameplay?

Quelle: XBoxUser.de