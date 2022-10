Lemon Cake ist digital auf Xbox verfügbar XBU MrHyde am Di, 04.10.2022, 14:35 Uhr

SOEDESCO bringt das gemütliche Café-Management-Spiel Lemon Cake für Xbox One, Xbox Series X|S, Epic Games, PS4, PS5 und Nintendo Switch heraus. SOEDESCO und Cozy Bee Games haben einen brandneuen Trailer erstellt, um die Veröffentlichung anzukündigen. Das Erscheinungsdatum für die physische Version dieses köstlich aussehenden Spiels ist für November angesetzt.



Lemon Cake wurde von Cozy Bee Games, auch bekannt als Solo-Indie-Entwicklerin Éloïse Laroche, entwickelt und erschien 2021 erstmals auf Steam®. Éloïse ist eine Solo-Entwicklerin und mit Unterstützung von SOEDESCO ist sie nun stolz darauf, dieses gemütliche Café-Erlebnis auf Konsolen zu bringen: „Es ist so schön für mich zu sehen, wie weit Lemon Cake gekommen ist, da es ursprünglich von meinen Lieblingskochspielen aus der Kindheit inspiriert wurde. Es fühlt sich an wie eine große Errungenschaft, dass es auf Konsolen veröffentlicht wird, und ich hoffe, dass es bei allen, die diese Spiele spielen, ein Gefühl von Nostalgie auslösen wird!“

Quelle: SOEDESCO