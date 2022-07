Lemon Cake erscheint Ende September XBU MrHyde am Fr, 29.07.2022, 16:00 Uhr

SOEDESCO hat den Veröffentlichungstermin für das Café-Management-Spiel Lemon Cake von Cozy Bee Games bestätigt. Am 30. September 2022 wird das Spiel auf Xbox Series X|S, Xbox One, PS4, PS5 und Nintendo Switch erscheinen. Auch die physische Edition wird am selben Tag in den Läden stehen.



Lemon Cake bietet Spielern die Möglichkeit, das ruhige und gemütliche Bäckerleben zu erleben. Die Spieler können eine verlassene Bäckerei restaurieren, im Gewächshaus ihre eigenen Zutaten anbauen, frische Produkte von Kühen und Hühnern sammeln und Gebäck im Café servieren. Mit zunehmender Erfahrung können die Spieler neue Desserts zubereiten und ihr Rezeptbuch mit über 40 neuen Rezepten erweitern.

Quelle: Soedesco