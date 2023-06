Lehrreiche Games: die besten Lernspiele für den PC XBU MrHyde am Mo, 26.06.2023, 13:20 Uhr

Computerspiele haben einen langen Weg hinter sich, seit sie zum ersten Mal auf den Markt kamen. Anfangs dachten viele Menschen, Spiele seien Zeitverschwendung und hätten keinen Mehrwert. Heute sind Spiele jedoch allgegenwärtig, und die Menschen spielen sie sowohl beruflich als auch privat. Sie binden Spiele in ihr Arbeitsumfeld ein und nutzen sie sogar, um neue Dinge zu lernen. Ja, mit Spielen kann man hervorragend lernen, da sie die Spieler*innen fesseln und ihnen auf spielerische Art und Weise Informationen vermitteln.

Mit anderen Worten: Man kann sich amüsieren und gleichzeitig etwas Nützliches lernen. Hier sind einige der besten Lernspiele für den PC:

Civilization VI

Civilization VI ist eines der vielen Spiele aus der Civilization-Reihe. Es ist eines der bekanntesten rundenbasierten Strategiespiele. Die Spieler*innen wählen eine Nation, die sie anführen wollen, und beginnen mit Siedlern und dem Bau von Städten. Im Laufe der Zeit sammeln sie Ressourcen, entwickeln die Infrastruktur, bringen ihre Nation voran, bauen Volkswirtschaften auf, finden Verbündete, führen Kriege, treiben Handel und leiten ihre Zivilisation. Das Spiel kann auf verschiedene Arten gewonnen werden, z. B. indem man die reichsten Nationen gründet, die meisten Touristen anlockt, technologische Fortschritte macht oder andere Länder erobert.

Auch wenn es viel Zeit und Mühe erfordert, können die Spieler*innen mit diesem Spiel viele interessante neue Dinge lernen. Die Spielmechanik kann sehr komplex sein, und man braucht Erfahrung, um verschiedene Möglichkeiten zu finden, wie man seine Zivilisation zum Sieg führen kann.

Wenn Sie Ihr Spielerlebnis aufpeppen wollen, können Sie jederzeit Mods für Civilization VI herunterladen. Diese bringen neue Karten und andere wertvolle Veränderungen zum Einsatz.

Eco

Eco ist ein Online-Spiel, das ein großes Ökosystem simuliert. Das Hauptziel des Spiels ist es, einen großen Meteoriteneinschlag auf der Erde zu verhindern. Dafür haben die Spieler*innen 30 Tage Zeit, verursachen aber gleichzeitig auch eine Umweltverschmutzung, die das gesamte Ökosystem schädigt. Ziel des Spiels ist es, ein gesundes Gleichgewicht zu schaffen und dabei gleichzeitig den Planeten zu verteidigen. Beim Spielen lernen die Spieler*innen etwas über die Natur, Pflanzen, Tiere, das Klima, Ressourcen, Zusammenarbeit, Technologie, die Umwelt und viele andere Dinge.

Das Ziel des Spiels ist es, einen virtuellen Raum für die nächste Generation von Menschen zu schaffen, die sich mit komplexen Themen beschäftigen müssen, die viel Verständnis erfordern. Gleichzeitig muss mit anderem Spieler*innen zusammengearbeitet werden, um Projekte gemeinsam zu bauen und zu planen, wodurch wiederum Teamarbeit und Projektmanagement vermittelt wird. Sie können Eco auf Steam oder auf der offiziellen Website erwerben.

Minecraft: Education Edition

Minecraft: Education ist eine spezielle Version des berühmten Spiels, die Ihnen beim Lernen helfen soll. Egal, ob Sie gerne experimentieren, neue Dinge erschaffen, entdecken oder Geschichte lernen möchten, in diesem Spiel können Sie all das tun. Minecraft: Education Edition enthält verschiedene pädagogische Werkzeuge, mit denen Lehrkräfte die Welt, in der ihre Schützlinge lernen, steuern können. Minecraft ist eines der beliebtesten Spiele für jüngere Kinder, und deshalb ist diese Version hervorragend geeignet.

Die Lernenden üben sich im Problemlösen und entwickeln Fähigkeiten, die sie auch außerhalb des Spiels anwenden können. Es ist möglich, sowohl gemeinsam als auch selbstständig zu lernen. Minecraft: Education Edition hat einen Code-Builder zum Programmieren lernen. Außerdem können Lehrkräfte in diesem Spiel zusammenarbeiten und miteinander kommunizieren.

Wenn Sie Probleme haben, auf dieses Spiel oder eine seiner Mods zuzugreifen, können Sie immer Workarounds verwenden. Am einfachsten ist es, ein Virtuelles Privates Netzwerk (VPN) zu nutzen, mit dem Sie Ihre IP-Adresse ändern und den Datenverkehr verschlüsseln können. Ein VPN kann Ihnen dabei helfen, Netzwerksperren oder Filter zu umgehen, die Sie am Spielen hindern.

The Universim

The Universim ist ein unterhaltsames Simulationsspiel, bei dem die Spieler*innen die Rolle von Gott übernehmen. Sie beaufsichtigen den gesamten Planeten und bestimmen, wie sich ihre Zivilisation entwickelt. Die Spieler*innen verdienen Punkte, indem sie die ganze Welt dazu bringen, an sie (Gott) zu glauben. Je mehr Menschen sich zu Ihnen bekennnen, desto erfolgreicher sind Sie. Das Spiel hat viele verschiedene Spielelemente. Die Welt wird von einer humanoiden Rasse mit Schmetterlingen, Vögeln, Füchsen, Hirschen, Mammuts, Pflanzen usw. bevölkert. Diese Dinge verändern und beeinflussen sich gegenseitig, was bedeutet, dass eine Gesellschaft, die in Harmonie lebt, schnell verschiedenen Katastrophen ausgesetzt sein kann.

Auch wenn das Spiel nicht so ernst gemeint ist, gibt es viele Möglichkeiten, etwas zu lernen. Die Spieler*innen beeinflussen die Entwicklung der Zivilisation und verstehen, wie sich verschiedene Veränderungen auf die Umwelt, das Verhalten und die Wahrnehmung der Menschen auswirken.

Surviving Mars

In diesem Spiel können die Spieler*innen etwas über die Besiedlung und die raue Umgebung auf einem Planeten lernen, der keine Atmosphäre hat. Lehrkräfte können Surviving Mars als Hausaufgabe aufgeben; es hat einen hohen Wiederspielwert mit verschiedenen Aufgaben und mehreren Lerneinheiten. Und trotz einiger Tücken des Spiels ist es einen Versuch wert.

Die Spieler*innen beginnen mit wenigen Ressourcen und bauen ihre Kolonien von Grund aus auf. Dafür müssen sie verschiedene Strukturen errichten, Ressourcen finden und ein tragfähiges Ökosystem aufbauen. Dieses Spiel ist besser für jüngere Spieler*innen geeignet, da der Spielablauf repetitiv ist.

Schüler*innen können schnell lernen, wie Basen gebaut werden und was Menschen tun müssen, um in einer rauen Umgebung zu überleben. Das Spiel verfügt außerdem auch über ein Mod-System, mit dem Lehrkräfte eine Vielzahl von Rätseln und Ereignissen erstellen können, um den Spieler*innen, bzw. ihren Schüler*innen, verschiedene Themen näher zu bringen.

Fazit

Spiele können Spaß machen und Ihnen dabei helfen, wertvolles Wissen zu erwerben, das Sie auch später im Leben noch gebrauchen können. Probieren Sie all diese lustigen Spiele aus, die wir Ihnen heute vorgestellt haben, und schauen Sie, welches Ihnen am besten gefällt. Sie sind erschwinglich, und einige können sogar kostenlos gespielt werden.

Quelle: XBU