Legendäre Grabräuberin: Tomb Raider IV-VI Remastered jetzt erhältlich XBU ringdrossel am Fr, 21.02.2025, 11:15 Uhr

Lara Croft kehrt in drei weiteren Klassikern zurück! Das von Aspyr entwickelte Tomb Raider IV-VI Remastered bringt die nächste Trilogie der beliebten Abenteuer auf moderne Plattformen – mit zahlreichen Verbesserungen für Veteranen und Neulinge gleichermaßen.

Nach dem erfolgreichen Remaster der ersten drei Teile legt Aspyr noch eine Schippe drauf. Die Sammlung enthält The Last Revelation (1999), in dem Lara versehentlich den ägyptischen Gott Set befreit, Chronicles (2000), das bisher unerzählte Abenteuer der totgeglaubten Heldin präsentiert, und The Angel of Darkness (2003), wo Lara eines Mordes beschuldigt auf der Flucht ist.

Die Remaster-Kollektion glänzt mit einer Vielzahl an technischen Verbesserungen:

Verbesserte Grafik : Zwischen klassischer und moderner Optik jederzeit umschaltbar

: Zwischen klassischer und moderner Optik jederzeit umschaltbar Moderne Steuerung : Wählt zwischen zeitgemäßen Kontrollen oder dem klassischen Tank-Control-System

: Wählt zwischen zeitgemäßen Kontrollen oder dem klassischen Tank-Control-System Fotomodus : Zurück mit allen Posen aus Teil I-III plus brandneue Optionen

: Zurück mit allen Posen aus Teil I-III plus brandneue Optionen Flyby Camera Maker : Kreiert eigene kinematische Kamerafahrten durch jede Szene

: Kreiert eigene kinematische Kamerafahrten durch jede Szene Ammo-Counter : Behält stets den Überblick über die verbleibende Munition

: Behält stets den Überblick über die verbleibende Munition Boss-Lebensanzeigen : Zeigen den Fortschritt in Kämpfen gegen Endgegner

: Zeigen den Fortschritt in Kämpfen gegen Endgegner Cutscene-Skipper : Überspringt Zwischensequenzen bei Bedarf

: Überspringt Zwischensequenzen bei Bedarf Neue Animationen : Inklusive verbesserter Kanten-Hänge-Mechanik und 180-Grad-Drehungen

: Inklusive verbesserter Kanten-Hänge-Mechanik und 180-Grad-Drehungen Achievements: Neue Erfolge und Trophäen, die ikonische Momente der Serie würdigen

Für Komplettisten gibt's das Mega-Paket "Tomb Raider I-VI Remastered", das alle sechs Klassiker plus Erweiterungen für 54,99$ vereint und die komplette Core-Design-Ära der Serie abdeckt.

Tomb Raider IV-VI Remastered ist für Xbox Series, Xbox One, PS5, PS4, Nintendo Switch und PC erhältlich

Quelle: Aspyr Media