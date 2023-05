Las-Vegas-Lifestyle an der Konsole: Die besten Casino-Games für die Xbox XBU MrHyde am Fr, 05.05.2023, 14:10 Uhr

Das Klicken der Spielchips, leise klackernde Roulettemaschinen und die Lichtspiele zahlloser Automaten - Spielcasinos üben mit ihrer einzigartigen Atmosphäre auf viele Spieler schon immer eine besondere Faszination aus. Doch wo früher der Besuch eines Casinos mit erheblichem Aufwand samt Anzug und Krawatte verbunden war, lässt sich der Nervenkitzel einer Spielbank heute auch zu Hause an der eigenen Spielkonsole erleben. Mittlerweile gibt es eine ganze Reihe von Spielen mit dem Thema für die Xbox. In diesem Beitrag werden die aktuell am besten umgesetzten Casino-Games für die Xbox vorgestellt.

Poker Club

Das bei Spielern auf der ganzen Welt wohl mit Abstand beliebteste Glücksspiel ist wahrscheinlich die Poker-Variante Texas Hold'em. Hier sind nicht nur Glück und Zahlenverständnis gefragt, sondern auch Kenntnisse in Taktik und Mustererkennung. Am meisten Spaß macht Poker natürlich gegen echte Mitspieler, umso erfreulicher, dass mit Poker Club von Ripstone Games nun nicht nur ein Simulator, sondern ein echtes Mehrspieler-Game zur Verfügung steht. Hier können sich Spieler auf der ganzen Welt vernetzen und an echten Turnieren teilnehmen, und auch die animierten Poker-Arenen können sich wirklich sehen lassen. Poker Club ist sowohl für die Xbox One als auch für die Xbox Series X erhältlich.

Spielautomaten-Feeling mit der Xbox

Zu jedem echten Casino gehören jedoch ohne Zweifel auch die so beliebten Spielautomaten, oft einarmige Banditen genannt. Dabei haben die modernen Geräte heute nichts mehr mit den walzengetriebenen Automaten vergangener Tage zu tun. Vielmehr übernimmt jetzt auch bei den stationären Geräten eine komplexe Software die Darstellung des Spielablaufs - es spielt technisch gesehen spielt keine Rolle mehr, ob man ein Slot-Game an der heimischen Konsole oder in einem Casino spielt. Wer die Spannung des Spiels an einem einarmigen Banditen erleben möchte, kann sich zum Beispiel mit dem Jackpot Party von Microsoft mit der Materie vertraut machen. Allerdings wird hierbei vermutlich wenig Nervenkitzel aufkommen, denn das Spiel verzichtet auf Echtgeld-Einsätze und setzt stattdessen auf ein Punktesystem, bei dem man mit Mitspielern und Freunden über ein Ranking konkurriert.

Mit etwas Glück den Jackpot abräumen

Wer sich wirklich auf die Jagd nach dem großen Gewinn begeben möchte, wird daher wohl deutlich mehr Freude an Automaten mit Echtgeld-Einsätzen haben. Nicht nur wird dabei die Spannung deutlich erhöht, mit der richtigen Portion Glück können Spieler hier auch große Gewinne einstreichen und so ganz nebenbei auch ihre Haushaltskasse aufbessern. Glücklicherweise gibt es heute mehrere verschiedene Online Casinos mit einer echten Lizenz, die sich über eine Internetverbindung problemlos auf der Xbox spielen lassen. Die Darstellung der Geräte reicht dabei sehr gut an ihre Vorbilder heran, und die verwendete Software ist gegenüber stationären Geräten heutzutage exakt gleich. Ebenso wie bei den Spielautomaten in Casinos gibt es bei den auf der Xbox verfügbaren Anbietern viele verschiedene Spiele und Themenwelten, die für eine große Abwechslung beim Gaming vor der heimischen Konsole sorgen.

The Four Kings Casino and Slots™

Ein weiterer Casino-Simulator für die Xbox ist zudem The Four Kings™ von Digital Leisure. Hier kann man mit einem individuell erstellten Avatar in die Casino-Welt eintauchen und verschiedene Spiele wie Poker, Roulette und Black Jack ausprobieren. Auch bei The Four Kings™ kann gegen andere menschliche Spieler gespielt werden, allerdings geht es nicht um Echtgeld-Gewinne. Ziel des Spiels ist es, sich auf der Rangliste immer weiter nach oben zu arbeiten und verschiedene Boni und Belohnungen zu erhalten. Wer sich also auf der Xbox nur einmal in der Welt der Online Casinos ausprobieren und die Grundlagen erlernen möchte, kann auch mit dieser Casino-Simulation seinen Spaß haben.

