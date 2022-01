Landwirtschafts-Simulator 22 mehr als 3 Millionen Mal verkauft XBU MrHyde am Mi, 26.01.2022, 14:40 Uhr

Der Landwirtschafts-Simulator 22, der zum ersten Mal von GIANTS Software selbst veröffentlicht wurde, zieht weiterhin viele neue Spieler an. GIANTS Software meldete jetzt drei Millionen verkaufte Exemplare des Landwirtschafts-Simulator 22 weltweit innerhalb von neun Wochen. Nach positiven Kritiken von Presse und Spielenden fasst der jetzt veröffentlichte Accolades-Trailer die Resonanz aus aller Welt zusammen.



„Ich möchte unserer Community, den Moddern, Influencern, Spielenden und Partnern danken. Allen, die eine wichtige Rolle bei der Erhaltung unseres wachsenden Ökosystems spielen,“ so Christian Ammann, CEO von GIANTS Software. „Wir freuen uns auf neue Möglichkeiten und Projekte im Jahr 2022 – mit neuen Inhalten, um das Erlebnis der simulierten Landwirtschaft und des Landwirtschafts-Simulators 22 zu erweitern.“



GIANTS Software erwartet in den kommenden Wochen und Monaten, dass die bereits riesige Fan-Base der weltweit auf PC und Konsolen erhältlichen Spiele-Reihe dank der optimierten Kommunikation mit internationalen Distributoren und dem wachsenden Partnernetzwerk sowie der langfristigen Roadmap für zukünftige Erweiterungen des Spiels weiter anwachsen wird.



Im Year 1 Season Pass freuen sich Spielende des Landwirtschafts-Simulator 22 auf neue Inhaltspakete sowie eine Erweiterung, während zusätzliche kostenlose Content-Updates das Spielerlebnis noch weiter ausbauen. Das erste Content-Update mit drei neuen Marken und 16 neuen Maschinen steht bereits kostenfrei als Download zur Verfügung.

Quelle: Astragon