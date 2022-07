Landwirtschafts-Simulator 22 erhält eine neue Platinum Edition XBU MrHyde am Di, 12.07.2022, 19:40 Uhr

Der Landwirtschafts-Simulator 22 erhält eine neue Platinum Edition mit neuen Marken, neuen Maschinen, einer neuen Karte sowie weiteren spielerischen Möglichkeiten. Nach der Ankündigung der neuen Partnerschaft mit Volvo Construction Equipment und Volvo Trucks enthüllt Entwickler und Publisher GIANTS Software heute das Projekt, mit dem der schwedische Hersteller Einzug in das Spiel hält. Neben weiteren neuen Marken und Maschinen freuen sich Landwirtschafts-Simulator-Fans zudem über neue Spielmechaniken und verschiedene Verbesserungen.



• Die Platinum Expansion enthält Volvo Group & weitere neue Marken

• Die Platinum Edition umfasst das Basis-Spiel Landwirtschafts-Simulator 22 + Expansion

• Veröffentlichung digital, sowie im Einzelhandel am 15. November 2022 für PC & Konsolen

• Mehr als 40 neue Fahrzeuge und Maschinen, damit steigt deren Zahl auf über 500!

• Neue Karte, Gameplay-Mechaniken & Produktionsketten

Neue schwere Maschinen & Forstwirtschaft

IMPEX, John Deere, Koller, Komatsu, Pfanzelt, Schwarzmüller und viele andere Marken neben Volvo Group sind in der Erweiterung mit mehr als 40 authentischen Fahrzeugen und Werkzeugen vertreten, die das Land- und Forstwirtschaftserlebnis bereichern. Dazu gehören der Volvo L200H High Lift Radlader, der erst kürzlich der Öffentlichkeit vorgestellt wurde, der John Deere 843L-II und der John Deere FD55 Rad Fällerbündler. Weitere Maschinen werden in Kürze angekündigt.



Die neue Karte der Platinum Expansion, Silverrun Forest, ist inspiriert vom pazifischen Nordwesten der USA und erweitert das Spiel mit seinen bewaldeten Landschaften und vielen neuen Möglichkeiten. Die Spieler und Spielerinnen markieren Bäumer, erledigen neue forstwirtschaftliche Missionen, pflanzen neue Baumarten oder bauen neben anderen Projekten ein Boot am Schiffsdock - denn Silverrun Forest ist voller Produktionsketten sowie Sehenswürdigkeiten, die sich durch die Lieferung von Baumstämmen weiterentwickeln.

500 Maschinen für Feld, Wald und Hof

„Was wir hier mit dem Platinum Status erreicht haben, ist das umfangreichste und abwechslungsreichste virtuelle Farming-Erlebnis, das das Genre zu bieten hat", kommentiert Boris Stefan, Head of Publishing bei GIANTS Software. In der Platinum Edition stehen dem Spielenden mehr als 500 authentische Maschinen und Werkzeuge von über 100 namhaften Landwirtschaftsherstellern aus aller Welt zur Verfügung, um Land-, Forst- und Viehwirtschaft zu betreiben.



Der Landwirtschafts-Simulator 22 wird auch in Zukunft weiterwachsen: GIANTS Software veröffentlicht auch in Zukunft kostenlose Inhaltsupdates sowie nutzergenerierte Inhalte auf dem offiziellen ModHub. Die Platinum Edition und die Platinum Expansion erscheinen am 15. November.

Quelle: Astragon