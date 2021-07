Landhaus-Leben ab sofort in Die Sims 4 möglich XBU TNT2808 am Fr, 23.07.2021, 09:30 Uhr

Ihr träumt von einem Leben auf dem Land? Dann könnt ihr das ab sofort verwirklichen - in Die Sims 4. Für das Spiel, was ihr unter anderem auf der Xbox One und Xbox Series X/S spielen könnt, ist gestern die Erweiterung Landhaus-Leben an den Start gegangen.

Wir können den Charme von Henford-on-Bagley genießen und uns kreativ austoben. Erkundet malerische Orte, baut Pflanzen an und erntet sie oder haltet Tiere - lebt einfach im Einklang der Natur.

Zur Einstimmung haben die Sims zusammen mit der Indie-Rockband Japanese Broadcast ein besonderes Video zu deren Hitsingle "Be Sweet" aufgenommen - mit einer Herde Kühe singt die Leadsängerin Michelle Zauner, natürlich in der Sprache "Simlisch". Seht euch das Video hier in der News an.

Was euch in der Erweiterung sonst so erwartet? Das hier sind die Features:

Das Dorfleben genießen – Die Sims schließen sich der engen Gemeinschaft von Henford-on-Bagley an und erkunden die ländliche Umgebung, erfahren etwas über die Geschichte des Ortes, packen den Picknickkorb, um die Natur zu genießen, und verbessern ihre Kreuzstich-Fähigkeit. Sims können den Dorfbewohnern auch bei Botengängen helfen, um einzigartige Geschenke zu verdienen, oder sich nach einem langen Tag im Pub "Die Arme des Gartenzwergs" bei Speisen und Getränken entspannen.

Sims können ihr eigenes Vieh aufziehen, um frische Milch von Kühen zu erhalten, Eier von Hühnern einzusammeln und die Wolle der Lamas zu scheren. Wenn sie sich das Vertrauen der wilden Füchse, Hasen und Vögel verdienen, erhalten sie Geschenke und Unterstützung im Garten. Im Einklang mit der Natur leben – Bei der neuen Grundstücks-Herausforderung „Rustikales Leben" müssen alle Rezepte mit frischen Zutaten zubereitet werden. Sims können diese Zutaten anbauen, aufziehen, in der Natur sammeln oder eine Bestellung im Dorfladen aufgeben. Alle, die sich im Ort einen Namen machen möchten, präsentieren auf dem Markt von Finchwick ihre Riesenfeldfrüchte, köstlichen Kuchen und preisgekrönten Kühe, Lamas oder Hühner.

Quelle: Electronic Arts