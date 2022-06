Krut: The Mythic Wings erscheint Mitte Juli XBU MrHyde am Fr, 03.06.2022, 15:45 Uhr

Am 12. Juli 2022 wird mit Krut: The Mythic Wings ein neue Platformer erscheinen, der als Sidescroller vor allem durch Hack-and-Slash Gameplay auffallen wird. An dem Titel arbeiten der Publisher Blowfish Studios, sowie die Entwickler von GoodJob Multimedia, Pixel Perfex und als Producer RSU Horizon. Hier gibt es reichliche Spielszenen im Video zu sehen:

Quelle: Blowfish Studios