Kostenloses Assassin's Creed Origins-Wochenende gestartet

Falls ihr Assassin's Creed Origins kostenlos ausprobieren wollt, habt ihr an diesem Wochenende die Gelegenheit dazu. Natürlich könnt ihr vom 16. bis zum 20. Juni auch vom kürzlichen 60 FPS-Patch profitieren.

Das Assassin's Creed Origins-Upgrade ist die erste in einer Reihe von Überraschungen und Belohnungen, mit denen sich Ubisoft bei den Fans bedanken und 15 Jahre Leidenschaft, Kreativität und Loyalität feiern wollen. Der 60 FPS-Boost ist für Xbox Series X/S und PS5 verfügbar.

Assassin's Creed Origins ist im alten Ägypten angesiedelt und spielt in einer geheimnisvollen und entscheidenden Zeit, die die Zivilisation geprägt hat. In der Rolle von Bayek, dem Beschützer Ägyptens und einem der ersten Assassinen, tauchen die Spieler:innen in eine lebendige, offene Welt ein und entdecken die Geheimnisse der großen Pyramiden, vergessener Mythen und der letzten Pharaonen. ​

Spieler:innen haben während des Free-Weekends Zugang zu allen Inhalten des Hauptspiels und können bis zu 85% Rabatt auf Assassin's Creed® Origins erhalten, um das Abenteuer danach fortzusetzen.

Quelle: Ubisoft