Assassin's Creed feiert 15-jähriges - und beginnt mit Gratiswochende für Origins XBU TNT2808 am Do, 16.06.2022, 14:30 Uhr

Mit dem heutigen 16. Juni beginnen die Feierlichkeiten rund um Assassin's Creed. Der Grund? Das 15-jährige Jubiläum der Marke. Ihr könnt an diesem Wochenende gratis Assassin's Creed Origins zocken, in den kommenden Wochen und Monaten folgen dann weitere coole Events und neue Inhalte. Ach, und im September soll die Zukunft der Reihe enthüllt werden!

Die offizielle Pressemitteilung:

In den kommenden Monaten können Spieler:innen viele Überraschungen, Kollaborationen, Belohnungen, Community-Aktivitäten und mehr entdecken. Die Jubiläums-Feierlichkeiten starten heute zusammen mit der Community auf der dedizierten Website.

​Das Team hofft, dass die Community das Jubiläum genießt und lädt alle Fans ein, sich diesen September anzuschließen, um die Zukunft von Assassin's Creed während eines ganz besonderen Events zu enthüllen.

Dank des stetigen Content-Supports für Year 2 von Assassin's Creed Valhalla haben Spielende Zugang zu neuen kostenlosen Inhalten. Darunter die "Rückkehr der Feste", das Meisterherausforderungspaket 2, das Waffenkammer-Feature und neue Höhlen, die diesen Herbst erkundet werden können, um das Geheimnis der Gräber der Gefallenen zu lösen. In diesem Sommer können Spieler:innen zudem an Odins rogue-lite inspirierter Reise in die spektakuläre Region Niflheim teilnehmen. Der neue Spielmodus "Die vergessene Saga" bietet Assassin's Creed Valhalla Fans eine neue Art von Gameplay und wird kostenlos verfügbar sein. Eine letzte Überraschung erwartet die Fans dann am Ende des Jahres, wenn die letzte Episode der Geschichte von Eivor als kostenloses Kapitel für alle enthüllt wird.

Vor wenigen Tagen wurde der 60FPS-Support für Assassin's Creed Origins sowohl auf der Xbox Series X/S als auch auf der PS5 eingeführt. Das alte Ägypten kann unter der Herrschaft von Kleopatra in flüssigen 60FPS neu entdeckt und Bayeks grandiose Abenteuer erlebt werden. Um diese Verbesserung mit allen Fans zu feiern, wird vom 16. bis 20. Juni ein Free Weekend für Assassin's Creed Origins veranstaltet.

In fünf Jahren hat die Leidenschaft der AC-Teams, Geschichte für ein größeres Publikum zugänglich zu machen, drei Discovery Touren hervorgebracht. Um den Zugang zu Geschichte weiter zu erleichtern, freut sich Ubisoft ankündigen zu können, dass Discovery Tour: Das Zeitalter der Wikinger jetzt als eigenständiges Erlebnis auf Konsolen, Stadia und auf dem PC erhältlich ist.

​In enger Kooperation mit der Fakultät für Bildungswissenschaften an der McGill University werden außerdem Lehrpläne für Lehrerende und Schüler:innen entwickelt. Diese sind kostenlos online verfügbar, um das Beste aus den Discovery Touren als Lernwerkzeug für den Unterricht zu machen.

​Um das 15-jährige Bestehen von Assassin's Creed zu feiern, wird jede Woche ein Spiel vorgestellt, das neue Inhalte, Belohnungen und interaktive Erlebnisse für alle Zuschauenden auf der Website bietet. Zum Auftakt sind in Assassin's Creed Valhalla jetzt mehrere Sets von Assassin's Creed Origins-Tattoos sowie ein Schiffspaket erhältlich.

Quelle: Ubisoft