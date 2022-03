Kostenloser DLC für Landwirtschafts-Simulator 22 angekündigt XBU MrHyde am Do, 03.03.2022, 15:45 Uhr

Am 19. April wird für den Landwirtschafts-Simulator 22 ein kostenloser DLC auf PC und Konsolen veröffentlicht, das gaben GIANTS Software heute bekannt. Er führt Pflanzensensoren, ein Umweltbewertungssystem und andere neue Funktionen ein, die das Gameplay weiter vertiefen. Die weiteren Infos:



Der Precision Farming Free DLC stellt die Reduzierung der Umweltauswirkungen der Landwirtschaft in den Vordergrund und fügt dem Landwirtschafts-Simulator 22 Pflanzensensoren und variables Säen und Drillen, sowie variable Unkrautbekämpfung und Ausbringung von organischem Dünger hinzu. Das neue Umweltbewertungssytem hilft den Spielenden dabei, die Nachhaltigkeit ihres Betriebs und die Erträge ihrer Feldfrüchte durch die Verwendung der im DLC enthaltenen intelligenten Technologien zu steigern.



Zusätzlich verfügt der Precision Farming Free DLC über die Features der für den Landwirtschafts-Simulator 19 entwickelten Originalversion, welche mit der Einführung von Bodentypen, Bodenproben, variabler Düngung und wirtschaftlicher Analyse den Grundstein legte. Die bereits vorhandenen Features kehren aber nicht nur zurück, sondern wurden auch weiter verbessert: Spieler:innen erhalten beispielsweise die Möglichkeit, Bodenkarten gegen eine Gebühr von einem Dienstleister zu erwerben. So sparen sie die Zeit, die sie aufwenden müssten, um selbst Bodenproben zu entnehmen.

Quelle: Astragon