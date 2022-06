Kostenlose Erweiterung für Fallout 76 im September XBU TNT2808 am Di, 14.06.2022, 13:30 Uhr

Wollt ihr in Fallout 76 erstmal Abenteuer jenseits der Weiten Appalachias erleben? Dann dürfte euch Expeditions freuen, das mit The Pitt Ruinen für euch bereithält. Welche Ruinen? Na die des postnuklearen Pittsburgh.

Das Gebiet, das jetzt als The Pitt bekannt ist, befindet sich in einem Konflikt, da die örtliche Union der tödlichen Raiders, wilden Troggs und mehr belagert wird. Mit Expeditions können sich die Spieler*innen auf den Weg machen und Missionen annehmen, um Erfahrungspunkte, Beute und sogar legendäre Gegenstände zu sammeln. Bist Du und Deine Crew stark genug, um The Pitt zu betreten? Finde es noch dieses Jahr kostenlos heraus.

Wann wurdest Du geboren? Du bist leider zu jung für dieses Video

Quelle: Microsoft