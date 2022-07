Koop-Spaß in Destroy All Humans! 2 - Reprobed im Video XBU TNT2808 am Di, 05.07.2022, 17:00 Uhr

Ihr müsst in Destroy All Humans! 2 - Reprobed nicht allein die Welt zerstören - ihr könnt euch auch einfach ein paar Freunde schnappen und im Koop auf Menschenjagd gehen. Wie das aussehen kann, zeigt ein neuer Trailer.

Destroy All Humans 2! - Reprobed erscheint am 30. August 2022 für PC, PlayStation 5 und die Xbox Series S/X. Die UVP für die Standard-Edition liegt bei SRP 39,99 €. Die "Dressed to Skill"-Edition ist für die UVP von 54,99 € vorbestellbar.

Collector's Edition - Die majestätische Destroy All Humans! 2 - Reprobed "Second Coming"-Edition ist ab sofort vorbestellbar. Diese limitierte Sammleredition bietet alle inhalte der digitalen "Dressed to Skill"-Edition und protzt mit einer riesigen, rund 70 Zentimeter hohen Crypto-Statue. Hinzu kommt ein "Arkwobbler", was natürlich nichts anderes als eine Wackelstatue des großen Arkvoodle ist. Weiters im Paket: ein Metal-Poster im Vintage-Look, das offizielle Artbook und der vom Orchester eingespielte Soundtrack auf CD sowie natürlich das Spiel auf der favorisierten Plattform. Die Collector's Edition hat das Zeug, neben der Menschheit auch noch ein paar Kontostände zu zerstören und ist für eine UVP vn 399,99 € vorbestellbar.

Quelle: THQ Nordic