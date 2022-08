Koop-Shooter Arcadegeddon erreicht 1 Million Spieler XBU MrHyde am Mo, 01.08.2022, 20:50 Uhr

Arcadegeddon, der sich ständig verändernde Coop-Shooter von IllFonic, hat in weniger als einem Monat sei Launch am 5. Juli mehr als eine Million Retter der Spielearcade auf PC via Epic Games Store, PlayStation 4|5 und Xbox Series X|S versammelt.



Spieler versuchen gemeinsam mit Freunden oder Fremden – mit Crossplay zwischen allen Plattformen – Gillys Arcade vor den bösartigen Data Daemons des dubiosen Mega-Unternehmens Fun Fun Co. zu retten. In sechs PvE-Biomen können sie gemeinsam gegen die Fieslinge antreten und in sieben verschiedenen Modi mit hunderten von Map- und Modifier-Kombinationen im PvP um die höchsten Plätze auf der Rangliste kämpfen.

Quelle: IllFonic, Inc.