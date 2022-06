Arcadegeddon versetzt euch in die Spielhallen XBU TNT2808 am Mo, 27.06.2022, 18:00 Uhr

Arcadiger Spaß wartet wortwörtlich diesen Sommer auf euch - in Arcadegeddon. Der Koop-Shooter für bis zu vier Spieler erscheint schon am 05. Juli, dann für PC, PlayStation und Xbox.

Das Lebenswerk von Gilly, dem Besitzer der letzten freien Spielearcade der Stadt, wird von einem Virus infiziert - losgelassen von dem fiesen Megaunternehmen Fun Fun Co. Es liegt nun an euch, in die virtuellen Welten einzutauchen, Bösewichte mit fantastischen Waffen über den Haufen zu ballern, allein oder mit Freunden in kunterbunten Biomen den Highscore zu jagen und dabei immer höhere Schwierigkeitsgrade zu meistern. Ach, und Gangleader, die in Gillys Arcade rumhängen, machen euch auch noch das Leben schwer.

Quelle: IllFonic