Kona II: Brume ist jetzt erhältlich XBU MrHyde am So, 22.10.2023, 12:50 Uhr

Das First-Person-Adventure Kona II: Brume ist jetzt für Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 und PC via Steam erhältlich. In der Rolle von Detektiv Carl Faubert lüften Spieler die Geheimnisse eines ländlichen Bergbaudorfes der 70er Jahre und kämpfen ums Überleben.



Die Siedlung wird von dem Brume eingehüllt - einem unheimlichen Nebel, der das Dorf und seine Bewohner von der Realität abschneidet und das Gleichgewicht der Natur stört.

Quelle: Koch Media