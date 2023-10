Kona II: Brume erscheint am 18. Oktober XBU MrHyde am Fr, 13.10.2023, 22:15 Uhr

Das narrative First-Person-Adventure Kona II: Brume erscheint am 18. Oktober für Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 und PC via Steam.



Kona II: Brume spielt in Kanada in den 1970er Jahren und versetzt den Spieler in die Rolle des Detektivs Carl Faubert, der die Geheimnisse eines ländlichen Bergbaudorfes aufdeckt, während er um sein eigenes Überleben kämpft.



Die Spieler werden mit einem bizarren Nebel - dem Brume - konfrontiert, der das Dorf und seine Bewohner von der Realität abkoppelt und das Gleichgewicht der Natur stört. Und sie werden feststellen, dass sie nicht ganz allein sind...

Quelle: Koch Media