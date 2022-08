Koch Media wird zu PLAION XBU MrHyde am Fr, 05.08.2022, 13:10 Uhr

Die Koch Media GmbH hat bekannt gegeben, dass ab sofort alle Koch Media-Unternehmen weltweit in PLAION umbenannt werden, begleitet von einem kompletten Rebranding.



Klemens Kundratitz, Mitbegründer und CEO von PLAION, erklärt: "In den letzten 28 Jahren haben wir ein unglaublich starkes Unternehmen aufgebaut, das mit vielen der bekanntesten Namen der Branche zusammenarbeitet. Seit unserem Beitritt zur Embracer Group im Jahr 2018 hat sich das Wachstum beschleunigt und wir haben uns zunehmend diversifiziert. Wir haben unseren neuen Namen gewählt, um die inhaltliche Entwicklung unseres Unternehmens und unsere weltweite Expansion widerzuspiegeln, aber auch um besser darzustellen, wer wir sind und welchen Weg wir einschlagen.“



Mit dem neuen Namen kommt auch ein neues Logo, das den interaktiven Play-Button, das abstrakte "P" im Inneren als Repräsentation des neuen Namens und das Band, das die umfassende und verbindende Rolle symbolisiert, die PLAION als führendes Unternehmen im digitalen Unterhaltungsökosystem einnimmt.



Kundratitz fügt hinzu: "Unser neuer Name bietet uns die Möglichkeit, auf unserer reichen Geschichte als Publishing-Partner und unserem herausragenden, ständig wachsenden Netzwerk von erstklassigen Entwicklungsstudios und Kreativen aufzubauen, unseren Partnern weiterhin erstklassigen Service zu bieten, unsere Ambitionen als Global Player in der Unterhaltungsindustrie zu unterstreichen, aber auch uns selbst neu zu erfinden. Unsere Vision ist es, unsere weltweiten Teams und Partner zu befähigen und zu inspirieren und ihr volles Potenzial freizusetzen."



Die Teams bei PLAION haben es sich zur Aufgabe gemacht, einzigartige Unterhaltungserlebnisse zu bieten und aussagekräftige Gespräche mit ihren Kunden zu führen, indem sie diese auf jede beliebige Weise mit ihren Inhalten verbinden.



"Unsere Branche ist unglaublich dynamisch, die Erwartungen unserer Kunden und unserer Partner entwickeln sich ständig weiter, und wir müssen das erkennen. Wenn wir uns auf unser starkes Fundament stützen und uns gleichzeitig auf Veränderungen einlassen, können wir etwas Neues, etwas Besseres schaffen. Als PLAION bauen wir auf unserem langjährigen Erfolg auf und streben nach mehr, viel mehr. PLAION ist ein Versprechen, unseren Kunden hervorragende Unterhaltung zu bieten. Ich bin glücklich und stolz, unseren Weg als PLAION fortzusetzen", so Kundratitz abschließend.

Quelle: PLAION