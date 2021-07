Koch Media bringt uns The King of Fighters XV XBU TNT2808 am Do, 08.07.2021, 14:45 Uhr

Bisher war ungewiss, ob The King of Fighters XV auch für die Xbox erscheinen wird. Jetzt ist klar: wird es - dank einer Kooperation von SNK Corporation und Koch Media. Interessant: Während auch von einer PlayStation 4-Version die Rede ist, scheinen XBoxUser nur auf der Xbox Series X/S bedient zu werden.

Sei es drum, sechs Jahre nach erscheinen des vierzehnten Teils wird das Franchise im ersten Quartal 2022 zurückkehren. Dank Koch Media dann auch im Westen. Ein paar Stimmen zu der Kooperationen wollen wir euch nicht vorenthalten:

Stephan Schmidt, Director Global Partner Publishing bei Koch Media, fügt hinzu: "Es ist großartig, wieder mit SNK zusammenzuarbeiten, und wir werden sie mit unseren lokalen Publishing-Büros auf der ganzen Welt nach allen Kräften unterstützen. Es ist dabei besonders aufregend, an einem so legendären Kampfspiel-Franchise arbeiten zu können. Ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam Großes für die digitale und physische Veröffentlichung dieses Titels erreichen werden."

Seit der ursprünglichen Ankündigung von The King of Fighters XV haben die Fans weltweit jeden nach und nach angekündigten Charakter gefeiert. Koch Media und SNK werden The King of Fighters XV zum Erfolg verhelfen, so dass der neueste Titel den Weg in eine neue Zukunft von Kampfspielen ebnen wird.

Yasuyuki Oda, Chief Producer von The King of Fighters bei SNK Corporation, bekräftigt: "Wir freuen uns sehr, erneut mit unserem Publishing-Partner in Übersee, Koch Media, zusammenzuarbeiten. Ich glaube, dass wir durch das globale Netzwerk von Koch Media fantastische Ergebnisse erzielen können, indem wir den Reiz, der von The King of Fighters ausgeht, bei Spielefans auf der ganzen Welt bekannt machen."

