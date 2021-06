Knockout City erreicht über 5 Millionen Spieler Amortis am Fr, 04.06.2021, 13:45 Uhr

Electronic Arts hat heute bekannt gegeben das Knockout City seit dem Launch vor zwei Wochen am 21. Mai über 5 Millionen Spieler erreicht hat. Das markiert erst den Anfang, denn im Rahmen der ersten Saison warten neue Inhalte wie zeitlich begrenzte Events, neue Karten, Modi, Bälle und mehr. Also wird für Langzeitmotivation gesorgt sein in der nächsten Zeit.

Knockout City ist Teil des Xbox Game Pass.

Quelle: Electronic Arts