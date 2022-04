Kingdom Hearts IV offiziell bestätigt XBU MrHyde am Mo, 11.04.2022, 18:45 Uhr

Square Enix und Disney freuen sich, im Rahmen der Feier des 20. Jubiläums von Kingdom Hearts anzukündigen, dass sich Kingdom Hearts IV in Entwicklung befindet. Hier ist der Ankündigungstrailer zum Kingdom Hearts Anniversary.



Im Trailer erscheint Sora mit einem neuen Look zu Beginn der neuen, epischen Geschichte mit dem Titel „Sage des verschollenen Meisters“. Sora stellt sich einem gigantischen Boss und Spieler lernen Quadratum kennen, eine Metropole in einer wunderschönen, realistischen Welt, wie es sie noch nie in der KINGDOM HEARTS-Reihe gab. Fans dürfen der Rückkehr von Soras bekannten Verbündeten Donald und Goofy entgegenfiebern und begegnen in dieser kuriosen Welt zum ersten Mal dem geheimnisvollen, neuen Charakter Strelitzia.



„Sora ist ein Disney-Videospielheld wie kein anderer. Er hat einen Platz in den Herzen des Teams und in den Herzen der Fans in aller Welt. Es war uns eine Ehre, zwei Jahrzehnte lang mit Tetsuya Nomura und seinem Team an diesen Geschichten über Erkundung, Mut und Freundschaft gearbeitet zu haben“, sagt Nana Gadd, Director bei Walt Disney Games. „Dieser Einblick in Soras nächstes Abenteuer ist erst der Anfang. Wir können es kaum erwarten, euch mehr zu zeigen, wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist.“

Quelle: Square Enix