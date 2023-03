Kingdom Eighties für Xbox Series X|S angekündigt XBU MrHyde am Do, 23.03.2023, 12:15 Uhr

Raw Fury gab heute bekannt, dass Kingdom Eighties, das nächste eigenständige Spiel der preisgekrönten Mikrostrategie-Reihe, später in diesem Jahr auch für PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch erscheinen wird. Es wurde zuvor bereits für den PC angekündigt. Die Neuigkeit wurde im Rahmen des MIX Direct Spring 2023 Online Showcase mit einem neuen Gameplay-Teaser enthüllt. Das Video zeigt erstmals Level von Kingdom Eighties, welche die Franchise zum ersten Mal in urbane Umgebungen führen werden.



Kingdom Eighties ist ein Liebesbrief an die nostalgische Zeit, als man noch mit dem Fahrrad unterwegs war, Sommerlager besuchte und am Samstagmorgen im Schlafanzug vor dem Fernseher saß. Die Spieler übernehmen die Rolle des Anführers, einem jungen Camp-Betreuer, der die Stadt vor den unerbittlichen Angriffen der mysteriösen Habgierigen schützen muss. Die Kinder aus der Nachbarschaft werden ihnen dabei zur Seite stehen, und sie werden auf ihrem Weg auch einige neue Freunde finden: Die Sportskanone, die Tüftlerin und das Superhirn stehen den Spielern mit ihren Fähigkeiten im Kampf zur Seite.



Die Key-Features von Kingdom Eighties:

Ein Kingdom-Spiel für alle: Kingdom Eighties bietet einen neuen Erzählansatz, der auf den bekannten Mechanismen der Serie aufbaut. Die Spieler rekrutieren Kinder aus der Nachbarschaft, weisen ihnen Rollen als Baumeister oder Soldaten zu und erweitern ihr Territorium. Dabei decken sie die Geheimnisse ihrer Familienabstammung, der Habgierigen und der Krone der Schöpfung auf.

Gemeinsam ist man stärker: In dieser Geschichte über vier unwahrscheinliche Helden und ihre Freundschaft müssen die Spieler nicht allein losziehen. Die Sportskanone, die Tüftlerin und das Superhirn schließen sich ihrer Gruppe an und bieten mit ihren einzigartigen Fähigkeiten eine Vielzahl von Strategien, die es zu entdecken gilt.

Die Straßen mit Stil erkunden: Die Abenteurer reisen zu neuen Orten, die noch nie in einem Kingdom-Spiel zu sehen waren und die mit der unverwechselbaren Pixel-Art-Magie der Serie gestaltet wurden. Sie finden neue Räder im Skateboard-Park, besuchen die Geschäfte in der Main Street und befreien die New Lands Mall von den Habgierigen.

Quelle: Raw Fury