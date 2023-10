Kingdom Eighties erscheint schon bald XBU MrHyde am Fr, 06.10.2023, 14:00 Uhr

Raw Fury hat bekannt gegeben, dass Kingdom Eighties, das neue eigenständige Spiel der preisgekrönten Mikrostrategie-Serie, am 16. Oktober 2023 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch sowie Android und iOS erscheinen wird.



Diese Singleplayer-Liebeserklärung an die nostalgischen Tage im Zeltlager, mit dem Fahrrad ins Einkaufszentrum fahren und am Samstagmorgen im Pyjama vor dem Fernseher sitzen., ist der perfekte Weg, um sich eine letzte Dosis Sommerspaß zu gönnen, während die Habgierigen ihren nächsten Angriff auf das Zeltlager vorbereiten - pünktlich zu Halloween.



Kingdom Eighties ist eine stilvolle Neuauflage der erfolgreichen Kingdom-Franchise und ein episches Mikrostrategie- und Aufbaustrategiespiel im Neon-Retro-Look der 80er Jahre. Die Spieler schlüpfen in die Rolle des Anführers, eines jungen Campleiters, und verbünden sich mit neuen Freunden wie der Sportskanone, der Tüftlerin und dem Superhirn, um die Stadt Monarch vor den unerbittlichen Angriffen der mysteriösen Habgierigen zu schützen.



Die Spieler rekrutieren die Kinder aus der Nachbarschaft und weisen ihnen Rollen wie Soldat und Baumeister zu. Mit Münzen bauen und erweitern sie ihr Königreich und befestigen es mit Mauern und Verteidigungstürmen. Aber sie müssen stets bereit sein - wenn die Nacht hereinbricht, werden die Habgierigen gnadenlos angreifen. Die Spieler erkunden ihre neue urbane Umgebung, um Mounts freizuschalten, mächtige Waffen und technische Upgrades zu entdecken und ihre Ressourcen klug zu verwalten, um zu überleben.

Quelle: Raw Fury