Kapitelvorschau zu The Elder Scrolls Online: High Isle XBU MrHyde am Mi, 20.04.2022, 16:30 Uhr

Hier gibt es einen ersten Blick in das kommende Kapitel The Elder Scrolls Online: High Isle, welches am 21. Juni 2022 für Xbox und PlayStation veröffentlicht wird. Wie Bethesda in einem High Isle-Vorschaustream enthüllt hat, konzentriert sich die Geschichte des diesjährigen Kapitels auf eine politische Intrige, denn Hochinsel ist der perfekte Rückzugsort für die Delegierten der Allianzen, um Friedensgespräche zu führen, die den Krieg der Drei Banner beenden könnten.



Während der Gipfel von der edlen Liga der Standhaften veranstaltet wird, müssen sich die Spieler:innen vor dem Orden der Emporstrebenden und dessen chaotischen Absichten in Acht nehmen. Die über 20 Millionen Spieler von ESO werden ein Inselparadies erleben, das von mittelalterlicher Kultur und Architektur durchdrungen ist, komplett mit beeindruckenden Kastellen und spannenden Turnieren.

Quelle: BethesdaSoftworks