Kakao Games baut sein Netzwerk aus

Im Zuge seiner ehrgeizigen Wachstumsstrategie freut sich der koreanische Spiele-Publisher Kakao Games, die strategische Investition von Kakao Games Europe BV in Höhe von 20 Millionen US-Dollar in den unabhängigen US-Spieleentwickler Frost Giant Studios bekannt zu geben, mit der er seine globale Präsenz weiter ausbaut. Frost Giant Studios wurde 2020 von den Branchenveteranen Tim Morten und Tim Campbell gegründet und arbeitet derzeit an der Entwicklung seines ersten Echtzeit-Strategietitels (RTS), zu dem voraussichtlich noch in diesem Jahr weitere Details bekannt gegeben werden.



Als zentrale Akteure der Spielebranche haben die beiden Gründer zu einigen der meistverkauften PC-Spiel-Franchises aller Zeiten beigetragen – neben anderen hochkarätigen Projekten hat Tim Morten (CEO und Production Director von Frost Giant) als Production Director StarCraft II, während Tim Campbell (Game Director und President von Frost Giant) als leitender Kampagnendesigner WarCraft III maßgeblich mitgeprägt hat.



„Das Team von Frost Giant Studio hat bereits in der Vergangenheit mit beliebten RTS-Hits den globalen Markt erobern können und damit bewiesen, dass es über starke Kompetenzen in Sachen Entwicklung verfügt“, so Kyehyun Cho, CEO von Kakao Games. „Wir freuen uns schon auf das erste Spiel, das sie als Studio präsentieren, und werden aktiv in enger Partnerschaft zusammenarbeiten, um solide Arbeit abzuliefern.“



Tim Morten, CEO von Frost Giant Studios, bemerkt: „Kakao Games ist als Publisher sowohl auf dem koreanischen als auch auf dem globalen Markt anerkannt – und wir freuen uns sehr über diese Zusammenarbeit. Mit seiner Unterstützung werden wir alles daran setzen, einen RTS-Titel der nächsten Generation zu präsentieren, der bei Spielern in aller Welt Anklang findet.“



Neben dieser Investition setzt Kakao Games die Erweiterung seines Netzwerk mit vielversprechenden und talentierten koreanischen und internationale Entwicklungsstudios auch sonst weiter fort, darunter Ocean Drive Studio, Second Dive, NINERK, Reality MagiQ und andere mehr.

