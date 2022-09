Just Dance 2023 Edition lässt Krokodile tanzen XBU MrHyde am Fr, 23.09.2022, 14:00 Uhr

Ubisoft gab jetzt bekannt, dass der Song „Top of the World” von Sony Pictures bald erscheinendem Film „Lyle - Mein Freund, das Krokodil” in Just Dance 2023 Edition verfügbar sein wird. Damit können sich die Spieler das Abenteuer nach dem Kinostart am 13. Oktober nach Hause holen und mit viel Freude Lyles Moves in einer von „Lyle - Mein Freund, das Krokodil” inspirierten Choreografie mittanzen.

“Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Just Dance®. Lyle drückt sich durch Musik aus – seine Bewegungen und seine Stimme sind die einzige Möglichkeit, mit den Menschen um ihn herum zu kommunizieren. Die Vorstellung, dass ein fast 1,90 m großes Krokodil auf einem Dach tanzt und die Welt daran teilhaben lässt, ist für uns mehr als spannend”, erklären die Regisseure/Produzenten Will Speck und Josh Gordon. “Wir sind begeistert über diese Partnerschaft und wünschen uns, dass die Tanzschritte als Inspirationsquelle dienen, um die eigene Stimme und Kreativität zu finden. Auf geht´s, bindet euer Halstuch und tanzt wie ein Krokodil!”



Basierend auf der Bestseller-Buchreihe von Bernard Waber ist Sony Pictures „Lyle - Mein Freund, das Krokodil” eine animierte Live-Action/CGI-Musical-Komödie mit Oscar-Preisträger Javier Bardem, Constance Wu und Shawn Mendes in den Hauptrollen. Dabei soll die beliebte Figur Lyle, das Krokodil, einem neuen, weltweiten Publikum nähergebracht werden.



Nachdem die Familie Primm (gespielt von Wu, Scoot McNairy, Winslow Fegley), nach New York City zieht, fällt es ihrem kleinen Sohn Josh schwer, sich an seine neue Schule und seine neuen Freunde zu gewöhnen. Das änderte sich jedoch, als Josh Lyle ein singendes Krokodil (Mendes) entdeckt, das Bäder, Kaviar und gute Musik liebt und auf dem Dachboden des neuen Zuhauses lebt. Schnell freunden sich die beiden an. Doch als Lyles Existenz durch den bösen Nachbarn Grumps (Brett Gelman) bedroht wird, müssen sich die Primms mit Lyles charismatischem Besitzer Hector P. Valenti (Bardem) zusammentun, um der Welt zu zeigen, dass Familie auch an den ungewöhnlichsten Orten entstehen kann – und dass auch ein großes singendes Krokodil dazu gehören kann.

Quelle: Ubisoft