Die Just Dance 2023 Edition tanzt im November vor XBU MrHyde am Mo, 12.09.2022, 19:00 Uhr

Die beliebte Tanz-Videospielreihe geht in die nächste Runde: Just Dance 2023 Edition erscheint am 22. November für Xbox Series X|S, Nintendo Switch und PlayStation 5. Hier sind alle bisherigen Informationen sowie erste Videos:



Just Dance läutet in diesem Jahr mit einer neuen Dance-on-Demand-Plattform eine neue Ära ein, indem sie den Spielern kontinuierlich neue kostenlose Inhalte bietet und ihnen durch folgende neuen Features noch mehr Möglichkeiten gibt, in Schwung zu kommen:

Online-Mehrspielermodus: Zum ersten Mal gibt es bei Just Dance die Möglichkeit, das vollständige Spiel online mit bis zu fünf weiteren Freunden oder anderen Spielern aus der ganzen Welt in Online-Gruppen genießen. Jedes Gruppenmitglied wird mit dem Menü des Hosts verbunden, sodass man über das neue Emote-System miteinander interagieren, Songs auswählen und gemeinsam die Tanzfläche betreten kann, egal, wo sie sich befinden. Online-Gruppen werden Cross-Play unterstützen. Zudem ist auch der lokale Mehrspielermodus weiterhin verfügbar.

Neues Art-Design und überarbeitete Benutzeroberfläche: Spieler erhalten die Möglichkeit, in eine völlig neue Welt von Just Dance einzutauchen, mit einem neuen Look, beeindruckenden 3D-Welten und einer intuitiven Menü-Steuerung.

Ein neues Empfehlungssystem: Das neue und verbesserte Empfehlungssystem bietet Spielern individuelle Playlists und Songvorschläge direkt auf Knopfdruck.

Fortschritt und Belohnungen: Dank des brandneuen Fortschrittsystems ist es Spielern möglich, in den Rängen aufzusteigen und für jeden abgeschlossenen Tanz Punkte zu erhalten. Mit diesen Punkten können neue Belohnungen, zum Beispiel für die Dancer Card, freigeschaltet werden. Erstmals in Just Dance steht es Spielern frei, ihre Dancer Card individuell anzupassen, indem sie beispielsweise ihren Avatar, Hintergrund, Abzeichen und Alias frei wählen, und somit ihrem eigenen Stil und Persönlichkeit Ausdruck verleihen können. Mit den Punkten lassen sich auch neue Emotes freischalten, mit denen man mit anderen Just Dancern in Online-Gruppen kommunizieren kann.

Kostenlose neue Inhalte: Just Dance wird regelmäßig um neue Inhalte erweitert, sodass sich Spieler in den nächsten Jahren auf neue Spielmodi, Songs und saisonale Motto-Events freuen können.

Just Dance 2023 Edition enthält 40 neue Songs und Universen, darunter Chart-Hits, virale Internet-Phänomene und Original-Songs. Folgende Tracks sind bereits bestätigt:

„Physical“ von Dua Lipa

„More“ von K/DA Ft. Madison Beer, (G)I-DLE, Lexie Liu, Jaira Burns & Seraphine

„CAN’T STOP THE FEELING!” von Justin Timberlake

„Love Me Land” von Zara Larsson

„Locked Out of Heaven” von Bruno Mars

„STAY” von The Kid LAROI & Justin Bieber

„Sweet but Psycho” von Ava Max

„Rather Be” von Clean Bandit feat. Jess Glynne

„If You Wanna Party” von The Just Dancers

Quelle: Ubisoft