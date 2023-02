Journey to the Savage Planet: Employee of the Month Edition erscheint am Valentinstag XBU MrHyde am So, 05.02.2023, 15:00 Uhr

Publisher 505 Games und Entwickler Raccoon Logic kündigen Journey to the Savage Planet: Employee of the Month Edition für PlayStation 5 und Xbox Series X|S an. Die aktualisierte Version des humorvollen Sci-Fi-Erkundungsspiels erscheint am 14. Februar 2023.



In Journey to the Savage Planet: Employee of the Month Edition nehmen Spieler:innen am Pioneer-Programm teil und machen sich auf die Reise zum Planeten ARY-26. Die Employee of the Month Edition beinhaltet die bisher erschienenen DLC, neue Werbespots, Bonus-Chats mit Martin Tweed und einen verbesserten Fotomodus.



Zudem enthält die aktualisierte Version einen Performance- sowie einen Grafik-Modus und unterstützt Auflösungen bis zu 4K (nativ oder hochskaliert) auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Für Besitzer:innen der PlayStation 4 und Xbox One-Version des Spiels, ist das Update auf die Employee of the Month Edition kostenlos.



Als Mitglied von Kindred Aerospace gilt es, die Überlebensfähigkeit des Menschen auf dem Planeten ARY-26 zu ermitteln. Zur Erkundung des Planeten und der Dokumentation der Flora und Fauna stehen verschiedene Werkzeuge zur Verfügung, wie Laserpistolen, Bomben, Säure und Sprengstoffe. Außerdem können die Ressourcen von ARY-26 genutzt werden, um mit Hilfe der 3D-Drucktechnologie selbst Werkzeuge herzustellen.



„Wir haben eine Geschäftsübernahme hinter uns, bei der es Entlassungen gab. Wir haben daraufhin ein neues Unternehmen gegründet und unser geistiges Eigentum zurückerworben. Trotz alledem kommt jetzt endlich die Employee of the Month Edition unseres schrägen Spiels für die neuen Konsolen“ so Alex Hutchinson, Creative Director bei Raccoon Logic. „Danke an alle, die uns unterstützt haben, und besonders an Dich, werte Mitarbeiterin oder werter Mitarbeiter von Kindred Aerospace. Du bist mein Liebling, wie auch immer dein Name lautet.“



Journey to the Savage Planet: Employee of the Month Edition ist ab dem 14. Februar 2023, für €29,99 erhältlich. Für Besitzer:innen der Standardversion ist das Update auf die Employee of the Month Edition kostenlos.

Quelle: 505 Games