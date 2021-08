Jet Set Radio-Charakter rollt durch Super Monkey Ball Banana Mania XBU TNT2808 am Do, 05.08.2021, 13:45 Uhr

Kennt ihr noch das abgedrehte Jet Set Radio? Dann könnt ihr euch vielleicht an Beat erinnern - und genau der verstärkt die Affenbande in Super Monkey Ball Banana Mania. Direkt zum Release am 05. Oktober, unter anderem die Xbox One und Xbox Series X/S, wird er verfügbar sein.

Jet Set Radio, der Dreamcast-Klassiker aus dem Jahr 2000, führte Beat und die Anti-Establishment-GG's ein, eine rebellischen Straßengang von Graffiti-Künstlern, die gegründet wurde, um für die freie Meinungsäußerung zu kämpfen. Jetzt bringt Beat sein typisches Flair, seine Unbekümmertheit und seine Inline-Skating-Fähigkeiten in die Welt von Super Monkey Ball Banana Mania ein – als spielbarer Charakter. Er kann mittels Gameplay freigeschalten werden.

Beat ist klassisch konzipiert und trägt seine markante grüne Brille, Soundwave-Linsen, übergroße Kopfhörer sowie dieselben magnetischen Skates, mit denen er sonst auch durch die futuristischen Straßen von Tokyo-to gleitet und grindet. Anstelle von Bananen sammeln die Spieler mit Beat Farbsprühdosen, während sie durch die wundersamen Welten von Super Monkey Ball Banana Mania rollen, kippen und hüpfen.

Beat ist der erste von mehreren kultigen Gastcharakteren, die sich der Affenbande in Super Monkey Ball Banana Mania anschließen. Weitere Charaktere werden in den nächsten Wochen ebenfalls vorgestellt.

Super Monkey Ball Banana Mania erscheint am 5. Oktober für Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 und Xbox One im Handel. Auf Steam erscheint eine digitale Version für den PC. Die Xbox-One-Version unterstützt Xbox-Series-X-Smart-Delivery. Für die PlayStation-Konsolen wird ebenfalls ein Upgrade-Weg bereitgestellt.

Quelle: SEGA