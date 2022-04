Jade-Kaiser Yu Huang übernimmt bald die Herrschaft in SMITE XBU MrHyde am Di, 12.04.2022, 11:15 Uhr

Yu Huang wird als neuer spielbarer Gott in SMITE am 19. April 2022 veröffentlicht. Im chinesischen Pantheon ist Yu Huang bekannt als der Bezwinger des mächtigsten Dämonenkönigs aller Zeiten. Im Nachgang dieser mythischen Schlacht bestieg er als Jade-Kaiser den Thron und stieg in den Rang eines Gottes auf. Yu Huangs Herrschaft ist geprägt von Weisheit und Erleuchtung – auch in SMITE.



Auf dem Schlachtfeld der Götter kann Yu Huang einen Perlendrachen herbeirufen, der dann an seiner Seite kämpft. Nachdem er Millennien damit verbracht hat, sein Dao zu kultivieren, hat Yu Huang nun einen Zustand absoluter innerer Ruhe erreicht, der ihm als Quelle seiner Macht dient.

Quelle: Hi-Rez Studios