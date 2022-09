Iron Harvest: World Map Campaign Modus jetzt auf Konsolen verfügbar XBU MrHyde am Fr, 30.09.2022, 17:20 Uhr

Das Echtzeit-Strategiespiel Iron Harvest erhält ab sofort noch mehr kostenlose Zusatzinhalte. Die neue Schlachtfeldkarte Schierland vervollständigt den World Map Campaign Modus, der seit Juni für PC-Spieler verfügbar ist. Anlässlich des Jubiläums des Spiels wird der gesamte World Map Campaign Modus auch für alle Spieler der Xbox Series X|S oder PlayStation 5 kostenlos verfügbar sein.



Zusammen mit zwei neuen Multiplayer-Karten - Launch Facility und Forgotten Fortress -, neuen Spielszenarien, einem überarbeiteten Hauptmenü und einer Menge Balancing-Anpassungen und Verbesserungen aus zwei Jahren Matches mit über einer Million registrierten Spielern auf allen Plattformen, festigt Iron Harvest seine Position als größtes RTS für Konsolen auf dem Markt.



Um die Konsolenveröffentlichung des World Map Campaign Modus zu feiern - und um sich bei den Spielern für ihre langanhaltende Unterstützung zu bedanken – wird ein neuer Trailer veröffentlicht. Dieser Cinematic-Trailer wurde von Fan gemacht und zwar von ZHEESHEE, einem Team kreativer und hochtalentierter Künstler, die Videospiele und das Geschichtenerzählen lieben.

Quelle: King Art Games