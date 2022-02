Inukari: Chase of Deception soll in 2022 erscheinen XBU MrHyde am Di, 22.02.2022, 13:30 Uhr

Mit Inukari: Chase of Deception wurde jetzt ein neuer Retro-Platformer angekündigt, der noch in diesem Jahr auf Xbox One, Xbox Series S|X und Nintendo Switch erscheinen soll. Neben Geschicklichkeitselementen wird der Titel in 24 Levels natürlich auch das Sammeln von Gegenständen und das Bekämpfen von Feinden und Bossen beinhalten. Hier sind erste Szenen für euch:

Quelle: RedDeerGames