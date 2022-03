Inukari: Chase of Deception erscheint am Freitag XBU MrHyde am Mi, 16.03.2022, 14:45 Uhr

Der Pixel-Platformer Inukari: Chase of Deception soll am kommenden Freitag, 18. März 2022, unter anderem für Xbox One und Xbox Series X|S Konsolen erhältlich sein. Noch findet man den Titel nicht im Microsoft Store, dafür gibt es aber neue Szenen im folgenden Video zu sehen:

Quelle: RedDeerGames