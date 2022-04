Into the Starfield - Episode 3 dreht sich um den Sound XBU MrHyde am Mi, 27.04.2022, 17:45 Uhr

In der neuen Episode von Into the Starfield setzen sich Mark Lampert, Audio Director bei den Bethesda Game Studios, und Komponist Inon Zur zu einem gemütlichen Plausch über die Musik und das Sound-Design von Starfield zusammen. Hier erzählen sie etwas über ihren kreativen Prozess, über die Suche nach Antworten, die im Zentrum der Musik von Starfield steht, und wie die Musik die Spielererfahrung untermalt und begleitet.

Quelle: BethesdaSoftworks