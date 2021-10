Interview mit dem Komponisten von Grow: Song of the Evertree im Video XBU TNT2808 am Mi, 13.10.2021, 15:30 Uhr

Nur kurze Zeit nach der Tokyo Game Show folgt das vollständige Interview mit Kevin Penkin, Komponist des farbenfrohen Grow: Song of the Evertree. Vielleicht habt ihr seine anderen Werke schon gehört - er hat unter anderem an Florence und Star Wars: Visions mitgearbeitet.

Neben tieferen Einblicken in dessen Musikkreation, könnt ihr im Video auch erste Spielszenen der Nintendo Switch-Fassung erhaschen - das Spiel wird aber natürlich auch für die Xbox One, PlayStation 4 und PC erscheinen - und das schon am 16. November.

Quelle: 505 Games