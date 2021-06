Grow: Song of the Evertree mit Trailer angekündigt XBU TNT2808 am Di, 08.06.2021, 11:00 Uhr

Jeder braucht doch seinen ganz persönlichen Rückzugsort, eine eigene Wohlfühloase... oder nicht? In Grow: Song of the Evertree könnt ihr euch als Weltenbauer in einer Sandbox jedenfalls so richtig kreativ austoben. Natürlich könnt ihr eure Welt auch erkunden.

Der Zweck des Spieles: Statt eure Welt auszubeuten, sorgt ihr für ihr Wohlergehen. Vor allem für den namensgebenden Evertree, der durch die Dürre in der eins farbenfrohen Welt Alaria bedroht wird. Auf den Ästen des besonderen Baumes ruhten zuvor zahllose Welten, jetzt ist die Pracht verblüht.

Als Alchemist lernt ihr, wie ihr neue Welten in der Krone des Evertree wachsen lasst. Das Spieltempo bestimmt dabei ihr. Wollt ihr eine Höhle erkunden? Macht es. Freundet euch mit zahllosen Wesen an, das ist schon in Ordnung. Spielt einfach so, wie ihr es gerade wünscht.

Grow: Song of the Evertree wird noch in diesem Jahr unter anderem für die Xbox One erscheinen. Neben einem Trailer, haben wir auch noch weitere Infos aus der Pressemitteilung für euch:

Eine üppige, einzigartige Welt entdecken … im ganz eigenen Spieltempo - Ihr könnt bei der Erkundung dieser wundervollen Welt in eigenem Tempo einzigartige Orte mit fantastischem Pflanzenwuchs entdecken. Es steht euch frei, wie ihr die Zeit verbringt: Höhlen erkunden, Rätsel lösen, Mineralien und Blumen sammeln, angeln, Käfer fangen oder mit Leuten sprechen … alles ist möglich!

- Ihr könnt bei der Erkundung dieser wundervollen Welt in eigenem Tempo einzigartige Orte mit fantastischem Pflanzenwuchs entdecken. Es steht euch frei, wie ihr die Zeit verbringt: Höhlen erkunden, Rätsel lösen, Mineralien und Blumen sammeln, angeln, Käfer fangen oder mit Leuten sprechen … alles ist möglich! Eigene Welten wachsen lassen! - Dank der Alchemie in sich tragenden Weltensamen könnt ihr brandneue Welten mit individuellen Facetten erschaffen. Mit der richtigen Pflege werden diese Welten verjüngt und entfalten völlig neue Eigenschaften! Als unberechenbare Wissenschaft kann die Alchemie einzigartige Wiesen, Wüsten und Frostwelten entstehen lassen und alle möglichen anderen überraschenden Ergebnisse hervorbringen.

Dank der Alchemie in sich tragenden Weltensamen könnt ihr brandneue Welten mit individuellen Facetten erschaffen. Mit der richtigen Pflege werden diese Welten verjüngt und entfalten völlig neue Eigenschaften! Als unberechenbare Wissenschaft kann die Alchemie einzigartige Wiesen, Wüsten und Frostwelten entstehen lassen und alle möglichen anderen überraschenden Ergebnisse hervorbringen. Neue Leute kennenlernen und eine Gemeinschaft erschaffen! - Ihr könnt interessante und einzigartige Charaktere kennenlernen, ihren Geschichten lauschen und ihnen Hilfe anbieten, indem ihr ihnen z. B. ein Zuhause oder einen Traumjob vermittelt oder Accessoires und Dekorationen schenkt.

- Ihr könnt interessante und einzigartige Charaktere kennenlernen, ihren Geschichten lauschen und ihnen Hilfe anbieten, indem ihr ihnen z. B. ein Zuhause oder einen Traumjob vermittelt oder Accessoires und Dekorationen schenkt. Die eigene Traumstadt bauen - Grow bietet eine beeindruckende Vielfalt an hübschen Gebäuden und Elementen, die frei platziert und angepasst werden können, um die eigene Wunschstadt zu errichten, in der man sich ganz wie zu Hause fühlt!

- Grow bietet eine beeindruckende Vielfalt an hübschen Gebäuden und Elementen, die frei platziert und angepasst werden können, um die eigene Wunschstadt zu errichten, in der man sich ganz wie zu Hause fühlt! Wunderschöner Soundtrack - Das Spielerlebnis wird von der Musik des Games- und Anime-Komponisten Kevin Penkin untermalt. Sein grandioser Soundtrack für „Florence“ wurde für einen BAFTA nominiert und seine Werke „Made in Abyss“ und „Tower of God“ wurden mit Crunchroll-Awards gewürdigt.

- Das Spielerlebnis wird von der Musik des Games- und Anime-Komponisten Kevin Penkin untermalt. Sein grandioser Soundtrack für „Florence“ wurde für einen BAFTA nominiert und seine Werke „Made in Abyss“ und „Tower of God“ wurden mit Crunchroll-Awards gewürdigt. Rätselhafte Geheimnisse! - Ruinen, Höhlen, geheime Orte … das lange vergessene Wissen des Evertree wartet tief in seinem Herzen darauf, entdeckt zu werden.

Quelle: 505 Games