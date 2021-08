Instant Sports Paradise erscheint auch für NextGen-Konsolen XBU MrHyde am Mi, 18.08.2021, 17:00 Uhr

Auf der Xbox One sowie auf PlayStation 4 und Nintendo Switch geht es mit Instant Sports Paradise bereits ab dem 27. August sportlich zur Sache. Wie BreakFirst Games, PID Games und Just For Games gemeinsam mitteilten, sind auch Versionen für Xbox Series X|S und PlayStation 5 geplant. Diese sollen im Herbst verfügbar sein.

Quelle: PID Games