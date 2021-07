Instant Sports Paradise erscheint auch auf Xbox XBU MrHyde am Sa, 03.07.2021, 10:30 Uhr

Zum ersten Mal in der Geschichte der Reihe wird Instant Sports Paradise nicht nur für Nintendo Switch, sondern auch für Xbox One und PS 4 digital erscheinen. Am 27. August 2021 wird es soweit sein und ihr könnt lustige Party-Sportspiele auf eurer Konsole zocken. Viele Minigames sind mit dabei, wie Insektenjagd, Schatzsuche oder Air Hockey.

Quelle: PID Games