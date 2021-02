Infos zur Year 6 Roadmap von Rainbow Six Siege XBU MrHyde am Di, 23.02.2021, 13:30 Uhr

Ubisoft gab während der Rainbow Six Siege Community & Game Celebration, die Pläne für die Zukunft bekannt. Die kontinuierliche Unterstützung und Erweiterungen, die das Studio in den vergangenen Jahren für Tom Clancy’s Rainbow Six Siege geleistet das, werden in Year 6 und in Zukunft weiterhin fortlaufen. Im Laufe des Jahres werden Veränderungen im Kern-Gameplay vorgenommen, neue Funktionen zur Förderung positiven Verhaltens, Verbesserungen der Nutzungsqualität und eine umfangreiche Roadmap für Year 6, sowie die Nationalitäten der neuen Operator und überarbeitete Karten, enthüllt.



Rainbow Six Siege hat während Year 5 bereits einige Updates gebracht, darunter Kern-Updates wie Match Replay, Farbkorrektur-Anpassungen, sechs Operator und eine komplette Überarbeitung von Tachanka und vielem mehr. Das langjährige Engagement von Ubisoft setzt sich auch in Year 6 fort, um allen Spieler:innen ein weiterhin taktischeres, faires und stabiles Spielerlebnis zu bieten.



YEAR 6 ROADMAP

Crimson Heist, die erste Season von Year 6, stellt den neuen Angreifer aus Argentinien und eine überarbeitete Version der Karte Grenze vor. Diese Season ist ab morgen auf dem PC Testserver spielbar. Season 2 führt einen Operator aus den Nakoda-Nationen und die überarbeitete Karte Favela ein. Der Operator aus Season 3 kommt aus Kroatien. In Season 3 werden drei Karten leicht überarbeitet. Letztlich kommt der letzte Operator dieses Jahres aus Irland samt der überarbeiteten Karte Outback.



SPIELERVERHALTEN

Die erste Version des Rufsystems wurde in der vergangenen neuen Season im Hintergrund getestet, welches für die Spieler:innen nicht sichtbar war. Das Ziel dieses Tools ist es, positives Verhalten im Spiel zu fördern, indem Spieler:innen mit positivem Einfluss auf das Spiel mit Ingame-Inhalten belohnt werden, während negatives Verhalten bestraft wird, indem z.B. der Zugang zu Ranglisten-Matches eingeschränkt wird. Dieses Tool wird für die Spieler nun sichtbar, um sie darüber zu informieren, wie die persönliche Punktzahl erhöht und das Verhalten verbessert werden kann. Das Tool wird im Laufe von Year 6 eingeführt.



Da Streamer ein wichtiger Teil der Community sind, wurde ein Streamer-Modus erstellt, mit welchem die Content-Creator ihre Anonymität beim Spielen überwachen können. Mithilfe dieses Tools können Streamer ihren Namen, Region, und Ping verbergen, alle weiteren Spieler im Match ausblenden und eine versteckte Matchmaking-Verzögerung einfügen. Darüber hinaus können die aktuelle Freigabestufe und das Profilbild versteckt werden. Eine erste Version dieses Features ist auf dem Crimson Heist Testserver verfügbar.



KERN-GAMEPLAY-UPDATES

Ein neues Sekundärgerät erscheint in Rainbow Six Siege – das Gonne-6. Diese Sekundärwaffe mit einem Schuss im Magazin ist in der Lage alle kugelsicheren Geräte zu zerstören, bietet eine neue Auswahloption und ermöglicht somit neue taktische Möglichkeiten. Die erste Version des Gonne-6 steht für Operator Glaz, Dokkaebi, Lion, Finka, Gridlock, Amaru, Iana und Zero auf dem Crimson Heist Testserver bereit. Operator sind nun in der Lage Kameras und Geräte nach ihrem Tod zu steuern. Diese Änderung wurde vorgenommen, um die Supportphase im Match zu verbessern. Somit können ausgeschiedene Operator ihr Team besser unterstützen. Dieses Feature ist für einen späteren Zeitpunkt in Year 6 geplant.



Ein weiteres Feature ermöglicht es den Angreifern, während der Vorbereitungsphase, den Operator und die Ausrüstung beliebig oft zu wechseln. Dies dient dazu, Angriff und Verteidigung auszugleichen und das Auskundschaften taktischer zu gestalten. Dieses Feature ist für Year 6 geplant. Als letztes Gameplay-Update, wird Rüstung auf Gesundheit umgestellt, sodass Spieler:innen eine bessere Übersicht erhalten, wie viel Schaden sie insgesamt nehmen können. Dieses Feature ist für Year 6 geplant.



QUALITY OF LIFE

Darüber hinaus sind in Year 6 Verbesserungen der Nutzungsqualität geplant: DDoS-Angriffe, die in diesem Jahr bereits um 90% zurückgegangen sind, werden weiterhin ein Schwerpunkt sein, sodass das Spielerlebnis verbessern werden kann. Das Technikteam arbeitet eng mit unserem Partner, Microsoft Azure, zusammen, um die Matchmaking-Zeit mehr zu reduzieren und die Stabilität der Server zu verbessern. Zu guter Letzt versucht das Entwicklerteam, die Größe des Spiels generell zu verringern. Dabei handelt es sich um eine fortlaufende Maßnahme, die bereits im Gange ist und für die Spieler:innen im Laufe des Jahres immer sichtbarer wird.



ANPASSUNG

Operator erhalten in Year 6 mehr Anpassungsmöglichkeiten: Elite-Skins können angepasst und andere Ausrüstungsgegenstände können zum Outfit hinzugefügt werden, um ein komplett individuelles Ausrüstungsset zu erstellen.



Als Überraschung verkündete Ubisoft verkündete eine Partnerschaft mit Capcom® und ihrem Survival-Horror-Franchise Resident Evil™: ein Elite-Skin inspiriert von Resident Evil-Veteranin Jill Valentine für Zofia und weitere Resident Evil X Rainbow Six Siege-Skins sind für Year 6 geplant. Ubisoft hat sich außerdem mit Creative Director Ikumi Nakamura zusammengetan und präsentiert in Zukunft eine große Auswahl an neuen Skins, zunächst für Echo und Dokkaebi, die am 2. März veröffentlicht werden.

Erster Year 6 Inhalt: Crimson Heist

Crimson Heist führt einen brandneuen Angreifer ein: Flores. Flores ist mit einem einzigartigen Gadget, dem RCE-Ratero, ausgestattet, womit er ein ferngesteuertes Explosivgerät vor seinen Füßen platzieren kann und dieses für eine begrenzte Zeit über die Karte steuern kann. Läuft der Timer ab (oder unterbricht Flores diesen selbst), schaltet sich das Gerät scharf, wird kugelsicher und aktiviert einen kurzen Zeitzünder, bevor es dann explodiert. Flores kann entweder mit einer AR33 oder einer SR-25 als Primärwaffe, und mit einer GSH-18 als Sekundärwaffe ausgerüstet werden.



Neben dem neuen Operator wurde die Karte Grenze komplett überarbeitet und besitzt nun einen Innenbalkon, der die Ost-Treppe mit dem Pausenraum verbindet. Das Badezimmer wurde ebenfalls erweitert und ist mit den Schaltern verbunden. Die Überarbeitung bringt eine neue, herausfordernde Umgebung mit blockierten Eingängen, weniger zerstörbaren Wänden und zusätzlichen Außentreppen.



Mit der neuen Season kommt ebenfalls ein neues Sekundärgerät, das „Gonne-6“. Diese neue Waffe fügt weichen Wänden und Operatoren wenig Schaden zu. Dieses Sekundärgerät sollte die Herausforderugen der „20-Sekunden-Meta“ und der im Year 5 vorhandenen Verteidigungs-Meta entgegenwirken. Darüber hinaus werden zusätzliche Updates, die in der Future of Siege vorgestellt werden, in dem Crimson Heist-Testserver implementiert, um von Spieler:innen Feedback zu erhalten: Match Replay Beta und Streamer-Modus.



Zusätzlich kann der neue Elite-Skin für Kali: Masterframe Prototyp I angeschaut werden.

Quelle: Ubisoft