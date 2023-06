Infos zur Co-Op Kampagne von Warhammer 40.000: Space Marine 2 XBU MrHyde am Mo, 12.06.2023, 19:00 Uhr

Hier gibt es neue Infos zum Co-Op Modus für Warhammer 40,000: Space Marine 2. Das Sequel erscheint diesen Winter auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC.



Wie im Co-op Campaign Reveal gezeigt, wird Warhammer 40,000: Space Marine 2 eine packende Geschichte rund um Fanliebling Captain Titus erzählen — kraftvoll gespielt von Clive Standen. Nachdem ihr wieder als Space Marine eingesetzt werdet, eine Klasse an übermenschlichen Kriegern, welche die brutalste Waffe des Imperators darstellen. Entfesselt tödliche Kräfte und ein Arsenal an zerstörerischen Waffen wird euch dabei helfen, die endlosen Horden der Tyraniden zu vernichten. Dank des 3-Spieler Co-Op Modus spielt ihr die gesamte Kampagne mit Freunden oder KI-Kameraden und fechtet einen Kampf nach dem Anderen aus und erlebt einen intergalaktischen Krieg.

Quelle: Focus Home Interactive